Aruba falta mas ley specifico pa por brinda un proteccion mas amplio

Den pasado departamento di bombero a keda traha den un forma reactivo unda tin cu spera cu un situacion tuma luga pa tuma accion riba dje, pero awor aki e bedoeling ta pa haci e trabou den forma preventivo. Aruba tin falta di leynan specifco cu por brinda un proteccion mas amplio na comunidad. Comandante di Brandweer Sr Eduard de Cuba ta splica.

Actualmente tin artefactonan cu sistemanan nobo den construccion di casnan cu tin cu keda bij cun’e y no keda warda te ora accidente a pasa. Esaki ta e vision pa cana delanta y keda actualisa cu locual ta going on.

Den pasado por ehempel añanan 70’s tabata hopi in unda a haci uso di wallpanel y awe dia tin schrootjes den plafond, y mester cuminsa reacciona riba esaki pa wak kico ta pasando. Den prevencion tin hopi di e cosnan ta wireless awendia. Tambe tin sistema di paga candela cu no ta a base di awa.

Tecnologia ta biniendo na Aruba, y mester keda hopi cun’e. No mester keda atras den esaki, cu si algo pasa, ta pio so e ta bira.

Tin ley na Aruba cu ta envolvi cu e 101 lifesafety code, y a base di esey ta poni cu tur edificio mester wordo controla, pero tambe tin falta di mas ley specifico pa por duna proteccion mas amplio na e pueblo .

Departamento di prevencion ta bezig cu cambionan aki cu a wordo solicita pa cuerpo di bombero hopi aña caba cu lastimamente no a sucede ainda, pero esey no ta kita di un banda e vision di brandweer pa sigui crece no solamente cu e conocemento pero tambe riba e parti huridico pa logra back up e personal activo den prevencion, segun Sr. Eduard de Cuba, Comandante di Cuerpo di Bombero ta splica.

