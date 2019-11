Aruba Excellence Foundation ta organisa su prome ACP Youth Event cu Zjeito!

Aruba Excellence Foundation (A.E.F.) tabata tin e honor pa organisa su prome A.C.P. Youth event y haci esaki en colaboracion cu Fundacion Museo Arubano (F.M.A.) y The Ritz-Carlton Aruba. E evento dinamico y interactivo a tuma lugar na The Ritz-Carlton Aruba y tabata specialmente pa studiantenan di 3e klas di Colegio San Antonio. Durante e evento aki, e 100 studiantenan a ricibi un presentacion di kico ta ‘Aruba Certification Program’, (A.C.P.) y dicon ta importante pa personanan cu ta traha den sector di Turismo wordo certifica. A enfoca cu nos isla ta depende ariba e sector di Turismo como unico fuente di entrada, y esaki ta nifica cu ta importante pa brinda servicio excelente y comparti informacion corecto y consistente cu cada persona cu ta bishita nos isla. Nos isla tin un caracteristica unico cu nos ta demostra na momento cu nos ta brinda servicio na nos bishitantenan. E servicio excelente aki, nos ta yama servicio cu ‘Zjeito’. A splika e studiantenan cu esaki ta un di e aspectonan cu ta atrae e bishitante pa scohe nos isla, como tambe ta pone cu e ta regresa pa un segundo bishita of mas. Nos ta brinda un servicio hospitalario, acompaña pa nos cordialidad, amabilidad, carisma y amor pa e trabou cu nos ta eherce. Esaki ta distingui nos isla for di otro destinacion nan den Caribe.

Loke cu e studiantenan tambe a experencia ta e concepto di ‘storytelling’ cu a wordo guia pa Fundacion Museo Arubano (F.M.A.). E studiantenan a wordo parti den gruponan un poco mas chikito. Ariba mesa di cada grupo, nan a ricibi diferente artefactonan di antes y nan mester a duna nan propio relato en corto, tocante e artefacto, sin cu a ricibi informacion di antemano. Despues di esaki, e miembronan di e team di F.M.A. a conta e storia real y corecto di cada artefacto. Tur esaki ta pa enfatisa e importancia di conoce historia corecto di nos isla y e papel cu cada un di nos tin ora di traspasa e informacion den un forma interactivo na nos bishitantenan.

E alumnonan a ricibi tambe un presentacion detaya di The Ritz-Carlton Aruba tocante nan filosofia: ‘We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen’. A splica kico ta wordo spera di cada persona cu scohe pa traha na e hotel aki pa loke ta trata nan actitud, etica di labor y codigo di conducta. Por ultimo tambe nan a haya un tremendo tayer di Ali Hector di ‘Zhuzhed by Ali’ caminda cu a elabora ariba vestuario cu ta apropia pa bisti ora di bai por ehempel un entrevista di trabou y of con pa bisti en general na momento cu un persona ta bai traha.

Aruba Excellence Foundation a wordo institui door di Aruba Tourism Authority na Juni 2018 y ta e fundacion encarga pa entre otro ehecuta e Aruba Certification Program (A.C.P.) como tambe e programa di Happy Information Officers (H.I.O.).

Meta principal di e fundacion ta pa sigi desaroya y implementa A.C.P. y H.I.O. como tambe otro programanan specialmente diseña pa certifica personanan cu ta traha den sector di servicio y hospitalidad p’asina percura cu e nivel di servicio excelente di Aruba ya bon conoci, por keda riba un nivel halto.

