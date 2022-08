Na juli 2022 a tuma luga e competencia di natashon “Arubaanse”. No ta ningun sorpersa cu e team mas grandi di Aruba a Sali campeon un bes mas di e competencia aki.

Aruba Dolphins a Sali campeon na varios ocashon di e Campeonato aki. E anja aki sinembargo Aruba Dolphins a demostra pakiko nan ta e campeonan di Aruba. Ja caba na April 2022 Aruba Dolphins a Sali campeon na e Stingray Challenge y un bes mas nan ta triunfa.

Aruba Dolphins a gana un total di 212 Medaya y a triunfa cu un score di 1872 cual ta 386 punto for di e team cu a Sali 2ndo Lugar y 720 punto for di e team cu Sali 3er lugar.

E atletanan di Aruba Dolhpins a logra:

75 Medaya di Oro

67 Medaya di Silver

70 Medaya di Brons

Esaki sigur ta un logro hopi impreshonante mirando cu e anja aki Arubaanse a permiti cada atleta landra solamente 2 evento individual, caminda cu esaki normalmente ta 3 evento y solamente 1 team di relevo por acumula punto pa team.

Pero Atletanan di Aruba Dolphins a hasi nan maximo esfuerzo pa asina logra Sali campeon di e evento aki.

Pabien special ta bai pa e 16 atletanan cu nan logra Sali den Top3 den can Categoria, Leah-Paris Kock, Owen Dirks, Samuel van den Berg, Kailen Wouters, A’Drian Vrolijk, Jayla Stuut, Zivah Croes, Jaythan Winterdal, Aliyah Estrada, Liv Farro, Celine Robinson, Jayrick Winterdal, Bobby Gibson, Braynsley Dirksz, Arvid Farro y Chloe Farro.

Aruba Dolphins kier felicita tur atleta y tambe e mayornan cu ta duna di nan banda pa pusha tur atletanan pa train Huntu como e gran famia di Aruba Dolhins nos a logra!