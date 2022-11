Aruba Doet, e accion bolunario mas grandi di Aruba, ta anuncia cu e website www.arubadoet.com ta actualisa pa bo registra bo proyecto pa Aruba Doet 2023.

E fecha pa e siguiente edicion lo ta diabierna 10 y diasabra 11 di maart 2023.

CEDE Aruba, den cooperacion cu Oranje Fonds, lo ta organisando Aruba Doet pa di 11 aña consecutivamente! Esaki ta un otro oportunidad pa organisacionnan social eherce un trabou pa of organisa actividadnan social pa nan grupo specifico cu ayudo di boluntarionan. Projectonan manera verf muraya, duna un luga di recreacion pa mucha un face lift, organisa un actvidad pa hende grandi of traha un heki nobo na un animal shelter.

E organisacionnan cu registra prome cu e Early Doeti Deadline, cua fecha ta DIALUNA 12 di DECEMBER, lo ricibi un regalo chikito como gradicimento pa nan boluntario. Ora di registra trempan ta duna mas oportunidad di ricibi e cantidad di boluntario cu e proyecto tin mester pa wordo realisa. Tambe e ta yuda e team di Aruba Doet pa organisa un evento exitoso. E ultimo dia pa inscribi un proyecto ta DIALUNA 23 DI JANUARI.

Tur organisacion cu kier registra mester tene na cuenta cu e fondo total cu ta wordo suministra pa haci un proyecto cu ta wordo subsidia dor di Oranje Fonds di Hulanda lo ta menos. E motibo ta di e cambio monetario (koers). Tur esakinan ta motibo valido pa no warda te ultimo momento pa registra un proyecto.

Fundacionnan, scolnan, scouting clubnan, organisacionnan deportivo, Centronan di Bario cu kier registra un proyecto por haci esaki via e website www.arubadoet.com. Pa mas informacion por manda WhatsApp of yama Aruba Doet na 561 1644.

Bo participacion na Aruba Doet ta duna e isla un impulso positivo. Organisacionnan cu ta participa sa cu si nan kier logra metanan pa proyectonan cu esaki no lo sosode sin ayudo di boluntario, mas ainda mirando cu e ta un evento cu duracion di dos dia cu ta wordo haci cu hopi animo y cu yen di inspiracion pa tur!

Boso ta cla? No keda afo. Registra bo proyecto awo!!!