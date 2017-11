ARUBA DOET a organisa un Workshop Social Media

Diahuebs ultimo a tuma luga na Universidad di Aruba e prome workshop organisado di CEDE Aruba conhuntamente cu Oranje Fonds pa tur organisacion social cu lo participa cu ARUBA DOET 2018.

ARUBA DOET ta e evento boluntario mas grandi na Aruba organisa pa CEDE Aruba hunto cu Oranje Fonds. Un di e metanan principal di ARUBA DOET 2018 ta pa duna extra sosten na e organisacionnan social cu lo participa cu e edicion aki. Sosten den forma di yuda e organisacionnan social cu planificacion y ehecucion di nan proyecto, busca partnernan cu taduna un extra descuento riba nan servicio of productonan, y tambe den e forma di workshop. Esaki pa duna tur organisacion e hermentnan necesario pa organisa un proyecto exitoso.

E prome workshop cu a wordo organisa tawata Social Media. Esaki a wordo duna dor di Diederik Kemmerling y Zarianni Larmonie di The Lab Digital Marketing diahuebs ultimo. Durante e workshop esunnan presente a haya diferente tips y siña con pa mercadia nan organisacion riba Medionan Social, con pa promove nan proyecto y haci uzo optimalmente di e plataformanan aki.

E siguienteworkshopnan pa ARUBA DOET 2018 ta “Budgeting” y “Event Management”. Si boorganisacion ta baiparticipa cu ARUBA DOET 2018 inscirbi pa e workshopnanakiribawww.eventbrite.com, cuponan ta limita.

Pa mas informaciontocante ARUBA DOET 2018 porbishita e website di ARUBA DOET www.arubadoet.com of siguinosriba Facebook.Tambeportumacontacto cu e team di ARUBA DOET na 582-7666 of 568-6984 of manda un e-mail [email protected]