Algun luna pasa un colega dentista, miembro di Aruba Dental Society, a wordo ataca den medio nan social debi cu un mayor di un pashent (menor di edad) cu tabata tin un desacuerdo cu e colega dentista a bai duna storia di locual den su punto di bista e no tabata contento cu ne. Nos di ADS ta lamenta cu esaki mester a sosode na e manera aki.

Pa ADS ta obvio cu pashent nan no conoce e caminda debido pa cana na momento cu tin un keho of desacuerdo cu un dunador di cuido / dentista. Pa e motibo aki ADS kier informa pueblo over di e procedura cu tin ancra den ley cu cada dentista tin cu tin cu cumpli cu ne. Na 2018 ADS a traha riba e Klachtenregeling (maneho di keho) y esaki a wordo aproba pa Inspectie Volksgezondheid (IVA). E Klachtenregeling di Aruba Dental Society ta conta solamente pa dentista nan miembro di asociacion. Dentista nan cu no ta miembro di ADS tambe mester tin nan mesun klachtenregeling regla.

E procedura pa entrega keho ta lo siguiente. E keho primordial ta wordo entrega na e dentista prome, por medio di un formulario di keho. E dentista lo invita e pashent pa un reunion pa asina por elabora e keho y aclaria e problema. Si en caso e pashent no ta contento cu e manera cu e caso a wordo trata of e no ta satisfecho cu e resultado, e pashent por manda un keho por escrito na Klachtencommissie di Aruba Dental Society. E Klachtencommissie aki ta wordo encabesa door di un voorzitter cu no tin niun vinculo dental y dos miembro cu ta dentista cu hopi anja di experiencia. E voorzitter actual di e Klachtencommissie ta un abogado. ADS kier pa e pashent sinti su mes sigur cu si e entrega su keho e pashent por conta riba un trato justo y imparcial. Si despues di esaki e pashent ainda no ta contento cu e solucion brinda e pashent por entrega un keho na IVA, cual lo guia e pashent den e resto di e trajectoria. Pa mas informacion por bishita www.iva.aw.

Adicionalmente, ADS kier recorda tur mayornan cu e responsabilidad pa mantene e salud oral di tur mucha ta depende di nan. Mayor mester zorg pa mucha tin un diet saludabel sin mucho suco, mester supervisa y assisti e skeiromento di djente, mester hiba e mucha dentista pa su controlnan oral (bi)annual y zorg pa hiba e mucha su cita nan stipula sin faya.

Hasiendo esaki como mayor bo por evita cu bo yiu mester yega na un estado di emergencia, pa motibo di buraco den algun of varios djente. Si e dentista ta constata cu e mucha mester realiza un tratamento, e mayor tin e deber pa cumpli cu su jiu pa hib’e su cita nan pa asina e por hanja e cuido necesario. Cu esaki por evita cu e mucha por hanja infeccion cu dolor insoportabel y cu por ta traumatico pa e mucha tambe. Den ley di derecho di mucha e mayor ta esun responsabel pa e mucha, dus e mayor mester zorg pa e mucha hanja e cuido necesario door di hiba e mucha un dentista na tempo y regularmente. Mas jong un mucha wordo hiba dentista, mas miho e dentista por guia e mayor y e mucha pa mantene un boca sano.

Pa finaliza, cada dentista tin su horarionan di trabou durante siman. Den caso di emergencia den weekend, semper tin un dentista na warda. E informacion aki ta wordo publica tur siman via medionan di communication y por jama HOH of Imsan tambe pa e informacion actual.