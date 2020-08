Aruba Dental Society, kier e informa cu lo tin algun cambio den e structura di Dentista na warda

Aruba Dental Society (ADS), kier e informa cu lo tin algun cambio den e structura di Dentista

Na Warda entrante diasabra 22 di augustus 2020.

E cambionan ta lo siguiente:

– E orario cu e dentista na warda lo ta presente na su consultorio riba diasabra, diadomingo y dianan di fiesta lo ta di 12’or pa 1’or di merdia.

– E consulta lo no wordo cubri door di AZV y ta costa 125 florin. E suma aki ta inclui e consulta, x-ray y weekenddiensttoeslag. Tratamento adicional, por ehempel ranca djente, ta posibel, na e tarifa cu e dentista na warda tin stipula.

Consulta di dolor durante siman si ta wordo cubri door di AZV.

ADS kier recorda tur pashent pa atene nan mes na e reglanan vigente encuanto COVID-19 di social distancing, higiena di man y cuarentena/isolacion:

– Pashent cu ta infecta cu COVID-19 of ta biba cu un hende cu ta infecta NO por wordo atendi y mester mantene nan mes na nan isolacion y/of cuarentena obligatorio.

– Pashent cu ta cu den cuarentena obligatorio of ta biba cu un persona den cuarentena obligatorio NO por wordo atendi.

– Pashent cu tin sintoma di griep, tosamento (seco) y/of dificultad pa hala rosea, nanishi cu ta core (loopneus), keintura di 38 grado Celsius bai ariba of perdida di smak of holo NO lo por wordo atendi.

– E uso di un mondmasker (tapa boca) ta obligatorio pa por drenta e clinica.

– Mester sanitize e man nan y no mishi mas cu e mondmasker te ora bo persona wordo

instrui pa hasi esaki door di e asistente of dentista.

– E temperatura di tur pashent lo wordo tuma y mester spula cu un solucion di hydrogen

peroxide (dioxogen).

– Solamente e pashent cu dolor ta wordo admiti pa drenta e consultorio, cu excepcion di

mucha menor di edad of pashent cu mester asistencia medico.

Let’s help flatten the curve and stay safe.

