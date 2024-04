Manera anteriormente indica den un comunicado Departamento di Salud Publico (DVG) ta monitoreando e situation di Dengue na Aruba di serca. Den cuadro di esaki DVG ta informa cu dos persona infecta cu Dengue a wordo interna den hospital. Un di e personanan aki ta bek na cas, y e otro ta sigui interna cu complicacionnan serio debi na Dengue. Por a verifica cu ningun di e personanan aki a biaha recientemente, indicando cu ta trata aki di dos caso di Dengue di transmision local. DVG ta informa tambe cu ta observando mas caso cu ta di spera – of cu ta normal – pa e temporada aki.

Ta conseha publico pa keda atento di sintomanan di Dengue manera keintura, dolor di cabes, biramento di stoma of sacamento, diarea, dolor di curpa, dolor di wowo, rash. Si tin sospecho di infeccion, consulta cu bo dokter di cas. Ta importante pa bo informa bo dokter di cas ki dia bo a cuminsa sinti malo pa asina e por laga haci test nan adecua di laboratorio.

DVG ta haci un yamada na pueblo pa nos sea responsabel y alerto pa hunto nos elimina criadero di sangura. Pa cu esaki ta esencial pa nos sigui e medidanan preventivo:

Controla tur caminda paden y/of pafo di cas, trabou y skol unda cu por tin awa para manera hemchi, barinan, bakinan, etc. y tira esaki afo;

Trata obheto cu tin awa constant aden cu “korreltjes” special pa mata e larva di sangura cada 14 dia;

Proteha bo mes contra picanan di sangura.

Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GKMB) pa algun siman caba a intensifica nan controlnan y medidanan preventivo, teniendo na cuenta e cantidad creciente di casonan na Aruba. Pa yuda comunidad den e prevencion, GKMB lo contribui cu saconan cu “korreltjes” special pa mata e larva di sangura. Por tira e “korreltjes” aki den hemchi, bari y bakinan di mata cu tin awa constant aden y na unda e sangura por pone webo. E “korreltjes” aki ta obtenibel na oficina di DVG na Oranjestad cerca nos recepcionista di dialuna pa diabierna di 7.30 a.m. – 12.00 p.m. y 1.00 p.m.- 4.30 p.m. y tambe cerca nos seccion di GKMB na Barcadera 1D di dialuna pa diabierna 7.30 a.m. – 3.30 p.m. E saco cu “korreljes” ta completamente gratis y por busca 1 saco pa famia/cas/negoshi.

DVG ta haci un yamada na pueblo pa hunto nos sigui e medidanan preventivo y asina hunto nos combati criadero di sangura. DVG ta keda monitor e situacion di serca y lo tuma medidanan adicional si mester.

Pa mas informacion, bishita nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba of subi nos website www.dvg.aw.

Por yama nos na 522-4200 of e-mail nos na [email protected].