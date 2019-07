Aruba cu bon resultado den e 2019 IFCA Slalom Men & Women Europe na Grecia

Despues di warda 2 dia pa biento hisa, Aruba Windsurf Team a start e evento di IFCA riba e di tres dia cu condicionnan di biento perfecto entre 20 y 30 nudo.

Pa final di e prome dia condicionnan di biento a subi hopi cual a pone algun windsurfer den un skina, algun biento tawata mucho fuerte pa nan controla pero team Aruba a garantisa algun position hopi cerca den e caredanan final.

Nathan Westera, edad 16, a logra posiciona na di 2 lugar den e prome final.

Carmen Geelkens, e windsurfista mas hoben den division di Damas a logra positiona su mes na di 3 lugar den un di e finalnan. Malik Hoveling a perde su position na di 2ndo lugar den un di e caredanan B despues cu e la accidenta net prome cu e marka final cu a resulte cu un mast y fin kibra. Y por ultimo, Ethan Westera, actualmente den position 5 den e mundo di Professional Slalom Windsurf cu 1 over early y 3 bullet races cual ta garantiza su position na 1 na final di dia.

Di 2 dia e biento a baha atrobe na 15 pa 20 nudo y Malik Hoveling a logra recupera y termina 1 careda A na position 9, garantizando su position na 17 lugar den overall Men division. Nathan Westera a surf consistente y a logra drenta e caredanan final garantisando su position overall na di 2 lugar den e categoria Hoben y di 7 lugar den e Men division.

Carmen Geelkens a durf consistente y a logra un overall position na di 6 lugar den e Women division.

Ethan Westera cu 2 bullet races, un over early y un crash na e prome marka a baha di position di 1e pa 3er position den e overall Men division.

Aruba Windsurf Team a ser reconoci pa e organization Greco como un team fuerte y a ricibi invitation pa participa ne e evento proximo atrobe.

Windracers Club Aruba ta felicita su atletanan cu nan logronan.

Tambe nos ta informa comunidad cu e siguiente evento pa e windsurfistanan lo ta e PWA Slalom cual lo tuma lugar na Fuerte Ventura di 25 di Juli pa 3 di Augustus y Aruba Regatta, Slalom di 16 pa 18 di Augustus.

