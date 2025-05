Aruba Conservation Foundation, a asisti na un reunion cu Prome Minister Mike Eman hunto cu DNM y representantenan di Universidad di Wageningen. Durante di e reunion, Tyson Lopez, CEO di Aruba Conservation Foundation (ACF), a presenta un rapport strategico “Aruba 2050 Proyect”, desaroya den colaboracion estrecho cu Universidad di Wageningen (WUR). E proyecto ta representa un paso fundamental pa defini e rumbo cu Aruba kier tuma den maneho y conservacion di su naturalesa pa e proximo decada.

Aruba Conservation Foundation, como e entidad principal encarga cu naturalesa den areanan protegi di Aruba, a forma un alianza scientifico den e ultimo tres añanan cu WUR, pa investiga con nos isla por trata su naturalesa den un manera sostenible y strategico. Inspira door di e trabao cu a realisa na Boneiro, e “Aruba 2050 Proyect” ta e prome estudio participativo di su clase na Aruba, ehecuta pa Universidad di Wageningen mes.

Durante di e estudio, a consulta cu 800 hogar y a invita stakeholdernan principal pa duna nan opinion. E naturalesa di Aruba no ta simplemente un recurso pa contempla, sino un sistema compleho cu ta rekeri un enfoke scientifico y planifica pa sosten y integracion den areanan urbano, turistico y otro areanan rond di Aruba.

Universidad di Wageningen ya a traha un vegetatie map detaya, cual a identifica cada ecosistema rond di Aruba. E mapa aki lo sirbi como base pa futuro proyectonan di reforestacion y restauracion ecologico. Adicionalmente, lo implementa un sistema di monitoreo pa evalua e progreso y impacto di e accionnan tuma.

Pa hopi aña, a “paga candela” pero cu e colaboracion cu Universidad di Wageningen, Aruba tin e oportunidad pa implementa solucionnan duradero, basa riba data y participacion di comunidad.

E rapport “Aruba 2050 Proyect” no ta solamente un documento tecnico, pero un guia pa accion concreto, tanto a corto como a largo plaso, pa por ehencuta reforestacion te cu planificacion urbano sostenibel.

Na 2017, Universidad di Wageningen tabata activo caba na Aruba den e proyecto exitoso na Spaans Lagoen, y awor ta reafirma su rol como un partner strategico den e mision di conservacion y restauracion ecologico di Aruba.

Pa mas informacion tocante e rapport of colaboracion, por tuma contacto cu Aruba Conservation Foundation via [email protected]