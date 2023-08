Diamars entre 4:05 pa 4:07pm parcialmente ful e isla a sinti e coriente a dip cu otro palabra a sinti e luznan paga y cende bek den 1 seconde di tempo y te hasta a sinti cu airco a stop di fria un momento. Varios negoshi a hayanan mes confronta cu sistema di computer y server a cay y a haya dificultad.

Masnoticia a busca informacion for di Elmar y a haya un contesta cu di berdad e personalnan di Elmar den e substationnan tambe a sinti e dip di coriente aki.

Masnoticia a busca informacion for di Web pero e momento ey nan no a informa e vocero di e caso ta ora cu nos a splike a core busca e informacion y a keda informa cu berdad a sinti algo pero segun WEB no ta nan, pero lo ta investigando pa sa kico a causa esaki.

Pero bon informacion cu Masnoticia ta dispone di dje cu den planta na Web a sinti e coriente a dip un rato y a sinti e efecto aki den mashinnan. Pa full Aruba sinti esaki no por ta Elmar y ta mustra mas tanto algo den planta di Web a causa e dip aki cu full Aruba a sinti.

Pa 5:50 atardi no tin ningun informacion ainda kico lo a causa e dip aki.