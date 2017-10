Aruba Certification Program ta analisa e importancia di conta bo storia

Diasabra ultimo, dia 14 di october, e team di Aruba Certification Program (ACP) a inicia un sesion di investigacion cortico pa analisa e tema di conta storia. Por menciona cu ‘storytelling’ ta un aspecto di gran importancia, ora ta trata di e futuro di turismo. Esaki basa riba informacion corecto y consistente. Conta un storia personal of di un pais, manera Aruba, ta importante pa motibo cu netamente e storia unico y authentico ta locual ta distingui Aruba di e otro Islanan den e region. E bishitante awendia kier sa kico ta e diferencia entre Aruba y por ehempel Bahamas. E bishitante no ta busca solamente un experiencia authentico, pero e ta busca tambe un conexion mas personal. Un conexion positivo y honesto. Pa es motibo aki e team di ACP a bishita señora Rosemarie Martha y señor Ronald Martha pa conoce nan storia relaciona cu preparacion di sopi di cadushi mas di cerca. Señora Martha ta mayornan di colega di ACP, Susana.

Sopi di cadushi ta un plato fuertemente conecta cu e herencia den region Caribense. Señora Martha ta splica cu tin un diferencia den con ta prepara e sopi na Aruba compara cu na Corsou. Sra. Martha a splica tambe cu sopi di cadushi ta sumamente saludabel y bon pa hende cu tin falta di hero. Dependiendo di e recurso di un persona, por agrega cuminda di lama y carnisa na e sopi of simplemente sardin di bleki y te hasta e cadushi so.

E team di ACP a keda sumamente impresiona pa mira e conocemento di e dos personanan aki ora ta trata di nos herencia. Ta importante pa remarca cu practicamente cada persona na Aruba ta depende directamente of indirectamente di e sector turistico. A pesar cu por tin reto relaciona cu sostenibilidad por remarca cu e sector aki tambe ta moviendo den direccion di un turismo balansa y cu respet pa medio ambiente y e herencia di e pais. Pa es motibo organisacionnan of companianan interesa den duna tanto informacion corecto y consistente di Aruba como tambe servicio excelente por acudi na ACP. Un danki grandi ta bay na señora y señor Martha cu a habri porta di nan cas pa e team di ACP.

Pa esnan cu ta interesa den e siguiente tanda di ACP pa aña 2018 por yama libremente na 280-2924 of bishita www.acp.com y Facebook: Aruba Certification Program