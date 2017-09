Aruba Certification Program honra cu participacion di Marriott Aruba

Dia 6 di September 2017 Aruba Certification Program a completa su training pa un grupo di 22 empleado, di diferente departamento di Marriott Aruba, unda a brinda e programa di certificacion na e grupo aki.

Di parti di ACP por bisa cu nan ta hopi contento di por a brinda e training aki na e empleadonan di Marriott. E un sesion tabata uno hopi interactivo, interesante y dinamico, unda hopi pregunta a wordo hasi relaciona cu kico ta e esencia di loke nos ta wak como pais Aruba y e producto Aruba. A para keto tambe na e historia di turismo y e desaroyo di turismo den futuro y e aspecto di servicio excelente y importancia di ta hospitalario.

E feedback ricibi di e participantenan tabata sumamente positivo. E training a tuma luga den un ambiente hopi ameno unda cu cada un di e empleadonan por a siƱa di otro y a comparti esaki. Tur participante, no ta importa si nan a nace riba nos isla of no a mustra di tin un coneccion profundo cu nos isla, mustrando un biaha mas cu Aruba ta conecta y tur hende ta conecta na Aruba

E team di ACP kier manda un palabra di danki na e gerencia di Marriott y un danki special na e head of HR y tur colega di e departamento di training di Marriott.

sigi Aruba Certification Program riba Facebook como tambe na www.acp.aw