Stichting Musica a yama un reunion cu musiconan en cuadro di e Aruba Caiso & Soca Monarch (ACSM) Finals. E organisacion a habri e reunion cu un aplauso y a complimenta e musiconan riba e presentacion cu nan a duna durante e Soca Prefinals. Cada artista y banda a sali afo cu yen di animo y por a nota con e publico presente y esnan cu a sigui e transmision for di na cas tabata entusiasma y a biba e momento hunto cu nan door di grita, baila, apoya, like, share y comment.

Stichting Musica a duna informacion relata na e planning di e dos anochinan Final y a duna tur cantante y lider di banda presente e oportunidad pa haci pregunta y duna sugerencia. Diferente opcion a wordo treci dilanti, di cual esnan presente a unanimamente dicidi pa combina e categorianan Caiso y Groovy Soca riba diabierna, 26 di januari 2024 y e categoria Power Soca riba diasabra, 27 di januari 2024.

Despues di e Prefinals, Stichting Musica a sigui di biaha cu e preparacionnan pa e gran ACSM Finals y a haci un calculacion di tempo basa riba e cantidad di banda, artista y cantica cu a pasa pa e Soca Finals hunto cu e cantidad di inscripcion ricibi pa e categoria di Caiso. Manera tur promotor, Stichting Musica ta ricibi un permiso pa organisa e evento y mester cumpli cu e orario stipula pa e festival. Ora cu a calcula e combinacion di Groovy Soca & Power Soca riba un solo anochi, esaki a resulta den mas o menos 10 ora di show cual no ta ideal. Pa e motibo aki a yama tur hende hunto pa delibera riba otro opcion.

Presidente di Hurado, sr. John Hassell, tambe tabata presente y ora cu e decision a wordo tuma, a confirma cu riba e prome anochi lo saca e ganador di ambos categoria Caiso y Groovy Soca na final di e anochi ey mes. Riba e di dos anochi lo saca e ganador di e Power Soca. Esaki kiermen lo tin hopi suspenso durante tur dos anochi y cu Aruba lo por celebra Carnaval 70 cu dos anochi grandi di musica y entretenimento.

Stichting Musica ta satisfecho cu e presencia di mayoria lider di banda na e reunion y a urgi nan pa comparti e update importante aki cu nan miembronan di banda. Lidernan di banda y cantantenan cu no tabata presente por tuma contacto libremente cu sra. Inky Richarchson di Stichting Musica pa ricibi mas detayes of splicacion. E organisacion ta gradici tur musico cu a participa na e reunion, cu a trece puntonan valido y diferente consideracion pa dilanti, pa por a evalua e situación riba un nivel profesional y na final yega na un solucion hunto.

Un recordatorio ta bai na tur participante di ACSM2024, cu segun Rules and Regulations di e contest, tur lyrics pa e categoria di Caiso mester wordo entrega pa dia 15 di januari 2024 na [email protected]. Tambe, cada cantante mester avisa oficialmente si nan lo haci uzo di video y efectonan special durante di nan show. Lidernan di banda mester entrega nan band list completo pa dia 24 di januari 2024 na e mesun e-mail adres aki.