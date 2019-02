Aruba CAft: Implementacion di Protocol determina y necesario pa finansa publico sostenibel

Riba 22 november 2018 a keda acorda un protocol entre Aruba y Hulanda pa logra finansa publico sostenibel. E acuerdo ta cu lo mas rapido posibel lo realisa un surplus di minimo 1% di PIB (GDP) ariba e presupuesto. Di e forma aki lo reduci substancialmente e quota di debe, cual awor ta cerca di 90% di GDP. E entradanan inespera pa e proximo añanan mester beneficia e reduccion di e deficit. E saneamento di e finansa publico mester por logra mediante di un reduccion susbstancial di gasto publico. E aña 2019 aki Aruba mester reduci e gastonan nominal di personal. P’esey ta importante pa modernisa e sistema di impuesto den di un manera firme. Esaki tambe lo duna un incentivo pa e economia.

Pa e presupuesto 2019 a keda acorda un deficit di -0,5% di e GDP. Debi na falta di informacion relevante y legalmente prescribi, Caft no por evalua si cu e presupuesto 2019 aproba, Aruba ta riba caminda pa un finansa publico sostenibel. E calculacionnan di impuesto y e fondo presupuestario temporal pa e plan di crisis social no ta suficientemente hustifica, cu ta haci cu e nivel di realidad di e presupuesto no por keda determina. Tambe ta falta un maneho general di dividendo, cu ta pone cu e ingresonan di e Sector Publico lo ta mas predicibel. Den pasado cu demasiado frecuencia a inclui dividendonan halto cu despues a resulta cu no tabata realistico.

Aruba den 2019 a cuminsa reforma e sistema di impuesto. Un plan di impuesto integral ainda no ta disponbel. Esey ta haci cu Caft no por determina con realistico e ingresonan di impuesto ta. CAft ta yama e Gobierno pa den forma diligente elabora un plan y indica con pa promove e eficiencia di e administracion di impuesto. Ademas riba otro areanan tambe mester tin eficiencia den e aparato Gubernamental. CAft ta desea di tin mas bista den e fondonan presupuestario di Aruba. Pa CAft no ta suficientemente cla unda ta gasta e fondonan ey y cua ta e riesgonan di e fondonan pa e presupuesto di Aruba. Pa loke ta e presupuesto di aña 2019, CAft a haya e splicacion di e plan di crisis social provicional di e fondo presupuestario di Aruba insuficiente.

CAft a bishita Aruba den e ultimo dianan aki. Caft a realisa discusionnan cu e Gobernador, e Ministro di Finansas, Asuntonan Economico y di Cultura y Conseho di Ministro. Ademas CAft a haci un bishita na Banco Central y Conseho di Acesoria. Diahuebs 14 di februari ultimo e presidente di CAft, señor Raymond Gradus, a duna un charla publico bou e titulo “Riba caminda pa un finansa sostenibel”, den cua a splica e desaroyo di finansa publico na Aruba den un perspectiva economico. E charla a keda organisa cu colaboracion di Universidad di Aruba, y e presentacion di Powerpoint ta disponibel riba e pagina web di Caft: www.cft.cw

