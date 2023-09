Recientemente a tuma lugar na ruman pais Curaçao, un reunion entre Aruba, Curaçao y Bonaire, pa asina evalua Weganan Inter Insular 2023 y tambe pa prepara pa siguiente añanan di Weganan Inter Insular.

Aruba a ser representa pa IBiSA den persona nan di Wladimir Wolff y William Erasmus, Curaçao pa FDDK den persona nan pa Stallone Isenia, Faye Vas, Nickelson De Windt y Virgilly Winklaar y Bonaire pa INDEBON den persona nan William Piar, Sylvio Semeleer, Terrence de Jongh y Timoteo Silberie, durante reunion aki a evalua con e weganan a bay na cada un di e islanan durante 2023, unda cu e prome weganan a tuma lugar na Bonaire, despues na Curaçao y ultimo Aruba.

Tabata tin hopi tema di discusion, tambe peticion pa asina trata di hisa nivel no solamente di Weganan Inter Insular, pero tambe parti di e organizacion.

Durante dia di reunionnan aki, a selecta e ramonan di deporte cu lo bay competi pa temporada escolar 2024/2025.

Esaki nan ta dodgeball (trefbal) y lo ta den categoria B y C mucha muher di scol basico;

Dammen categoria B y C mucha homber y mucha muher, scol basico;

Y ajedrez categoria B y C mucha homber y mucha muher, scol basico.

E weganan aki lo tuma lugar na Aruba for di 29 di februari te cu 3 di maart 2024.

Despues na Bonaire lo tuma lugar futbol categoria C mucha muher scolnan avanza;

Basketball 3×3 mucha homber categoria B y C scol basico;

Y aquathlon categoria B y C mucha homber y mucha muher, scol basico y scol avanza.

E weganan aki lo tuma lugar 14-17 di maart 2024.

Por ultimo na Curaçao y den e periodo 11-14 di april 2024, lo tuma lugar Atletismo categoria B y C mucha homber y mucha muher, scol basico y avanza;

Volleyball categoria B y C mucha homber, scol basico y basketball 3×3 categoria C mucha homber, scol avanza;

Meta di e weganan aki ta pa estrecha lazo di amistad, pero principalmente pa duna scolnan oportunidad di representa nan isla y competi den deporte.

Minister di Enseñansa y Deporte di Aruba sr. Endy Croes, Minister di Enseñansa, Sciencia Cultura y Deporte, di Curacao sr. Sithree van Heydoorn y tambe Diputado di Deporte di Bonaire sr. James Kroon, hunto cu e respectivo departamentonan di deporte di cada isla IBISA, FDDK y INDEBON lo percura pa un organisacion sublime un biaha mas den 2024. Keda pendiente pa mas informacion.