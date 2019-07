Aruba bon representa na Festival di Medellin

Den e siman di 29 juni – 6 juli a tuma luga e di 29 edicion di e Festival Internacional di Poesia di Medellin. E poeta Arubiano Quito Nicolaas a declama su poesianan na papiamento y a ricibi un acohida grandi di e publico.

Na e festival aki a participa poetanan di diferente continente: Africa, America, Asia, Europa y di Colombia mes. E fusion aki a resulta den un arte di poesia cu no conoce frontera. Desde su yegada na e hotel e poeta y su pareha a ser ricibi en grande pa Luis y Geraldine Rendon, miembronan di e comitiva di e organisacion. E siguiente dia tabata tin un conferencia di prensa, unda e poeta Arubiano – Quito Nicolaas – a introduci su mes y splica e.o. cu un poesia mester contene aspectonan historico, social y antropologico. Tambe cu un poesia mester aporta na formacion di un pueblo. For di e momento aki por a ripara cu e coleganan poeta a adopta e vision aki y tabata referi na nan manera e forma ideal di construi un poesia. Na final di e conferencia di prensa, sr. Nicolaas a cera conoci cu Leonardo Boff, conocido teólogo di Brazil y invitado special di e festival. Desde e momento aki e amistad entre ambos a conduci na diferente dialogonan, e.o. durante nan desayuno.

Presentacion

E prome actuacion tabata na UVA ilusion Verde, un biblioteca situa den un bario media-clase na El Poblado. Akinan Quito Nicolaas a actua hunto cu Saúl Gómez (Colombia), José Libardo Porras (Colombia), Vadim Terekhin (Rusia) y Sona Van (Armenia). E poeta a duna un splicacion breve di nos idioma Papiamento, referiendo cu tin hopi palabra cu e publico por reconoce den nan propio idioma Spaño. E.o. el a declama e poesianan Conciente, Pintura corporal, Atardi y Regreso. Na final di e encuentro aki, tabata tin diferente personanan den e publico cu tabata ke sa mas di Papiamento. E poeta a splica e.o. e trayectoria largo cu mester a pasa aden prome cu Papiamento den añanan ’70 a lanta cabez atrobe y cu gradualmente e idioma crioyo a haya su recenocimento. Esaki despues cu den siglo 19 y 20 e corantnan tabata ser edita den un forma bi-lingual Spaño y Ingles, pa den añanan despues Hulandes a bira e idioma dominante.

Universidad CES

E siguiente presentacion a tuma lugar na un universidad, unda tabata e auditorio tabata yen yen di studiante y docentenan, kendenan a bin tuma nota di e arte di poesia. Akinan e siguiente poetanan a duna un lectura di nan poesia: Luisa Fernanda Trujillo (Colombia), Quito Nicolaas (Aruba), Sona Van (Armenia) y Kiril V. Merjanski (Bulgaria). Pa su lectura e biaha aki el a scohe e poesia epico – ‘La noche en el mundo’ – cu ta forma parti di su tomo ‘Argus’ cu recien a keda publica. E poesia largo aki ta trata e bida nocturno na diferente pais: India, Irak, Peru, Aruba y Amsterdam. Na final di e sesion aki sr. Nicolaas a haci entrega di un eh. di su buki ‘Bos pa planta’ cu ta contene poesianan den tres idioma, na e director di e universidad y e hefe di biblioteca. Apesar cu tur cos mester bay na tempo, debi cu tin un taxi ta sperando pafor pa hiba bo hotel bek, den pura mester a core saca potret cu e studiantenan y coleganan poeta. Tambe Quito Nicolaas a ser entrevista pa e redactora di e revista di e universidad, den cual a refleha e.o. riba e bida literario na Aruba, e festival di Medellin y por ser cualifica como uno hopi interesante.

Biblioteca Fernando Gomez Martinez

Pa su mañan e poeta Arubiano mester a duna un lectura na un biblioteca. Aki el a duna un presentacion hunto cu su coleganan Sebastián Berrío (Colombia), Henry Alexander Gómez (Colombia) y Anja Utler (Alemania). A toca ocasion pa e poeta declama e siguiente poesianan: Malvinas, Paisaje Lirico, Ausencia y Desvelo. Aki tambe el a haci entrega di un eh. di su buki ‘Bos pa planta’na e directora di e biblioteca. For di un principio Quito Nicolaas tabata masha conoci bou di e poetanan, debi cu den e buki di 338 paginas ‘Memorias del 29e Festival Internacional de Poesia de Medellin’ su portret y curriculum vitae tabata aparece riba pagina 80.

Dialogo

Na mesa di desayuno, almuerzo of anochi semper bay tin un entercambio di pensamento encuanto di literatura y con esaki ta manifesta su mes den cada pais. Semper bay ta toca e papel di enseñanza, e desaroyo cu cada pais a pasa aden y problemanan di awendia. Tin biaha e discusion sa ta fuerte pa ilustra e caso con bin na Medellin e hendenan ta asina motiva y interesa den lesa buki, cu ni si awacero ta cay nan no ta lanta bay un otro caminda. Pa Aruba ta importante – Nicolaas a trece padilanti – cu mester bin mas gruponan, organisacionnan cu ta organisa mensualmente actividadnan riba tereno literario.

E grupo cu mas biaha tabata forma su mes pa entercambia di idea tabata consisti di e poetanan di

Saudi-Arabia, Vienna, Aruba, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Georgia. E combersacionnan tabata di un caliber halto, debi cu mayoria di e poetanan tin un grado of a specialisa riba tereno di literatura. Interesante ta pa yega na compara e fase di desaroyo cu cada pais ta aden y cua lo mester ta e papel cu un gobierno tin di esaki. Hopi di esnan presente tabata keda asombra pa wak con sr. Nicolaas tabata argumenta su puntonan y defacto con un isleño por pensa na nivel internacional.

Ciere di e festival

Diaberne mainta tempran 07.30 a sali cu un bus pa Andes, cual viahe a tuma 4 ora subiendo e seronan pa yega. Pa 7:00 p.m. den e Auditorio di e Municipio de Andes e siguiente poetanan a forma parti di e elenco pa duna un lectura: Angélica Pineda (Colombia), Quito Nicolaas (Aruba), Claudio Pozzani (Italia) y Ahmed Al Mulla (Arabia Saudita). Akinan Quito Nicolaas a declama e poesianan: Escultura de Santo, Piedra, Hende y Divalgando a la mesa. Su interprete Teo Grajales cada biaha a percura pa presenta e traduccion na spaño. A hospeda den un hotel moderno e anochi aki, pa e siguiente mainta sali atrobe pa Medellin y pa e mesun atardi duna un ultimo actuacion na e ciere di e festival.

Riba e ultimo dia di e festival, Quito Nicolaas a dedica un ultimo biaha atencion na nos idioma papiamento. Aki el a declama e.o. e poesia ‘Olanan’ den cual ta refleha tempo cu el a sali di Aruba pa pa sigui studia na Hulanda. /E olanan chikito pa grandi/ carga cu mi recuerdonan/ cual ta hiba mi bek/ den temp’i abundancia/ Como mucha/m’a entrega mi felicidad/pa ricibi un mañan sobrio/sin por wak atras. Fuera di e combersacionnan serio cu tin, na inicio y na final di e festival ta tin un fiesta den e hotel, unda por a cera conoci cu e poetanan di un otro forma. No tabata un sorpresa cu Nicolaas a ricibi di mayoria di su coleganan poeta un eh. di nan buki como muestra di aprecio y amistad.

Comments

comments