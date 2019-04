Aruba bon representa den e Down Right, Down Perfect Fashion Show 2019

Shawndre Geerman a representa tur nos muchanan special di Aruba

“Inclusion!”, esey tabata e mensahe durante e tremendo show di moda “Down Right Down Perfect 2019” organisa door di Mia’s Foundation y Keep it 100 and Shine.

Un fundacion cu a wordo lanta door di Miss Curaçao 2018, Akisha Albert, kende por cierto a logra conkista top 10 durante e mas reciente Miss Universe Beauty pageant na Thailand y Akisha a dirigi full e show diadomingo ultimo hunto cu su excelente team.

Den un sala completamente yen y un publico masha agradabel, 35 modelo di muchanan cu Down Syndrome hunto cu nan celebridad cu a desfila cu nan a disfruta di un anochi yena cu ambiente di canto, baile y modelahe, den e fantastico ballroom di Renaissance Curaçao Hotel.

E mensahe importante tambe tras di “Down Right Down Perfect” ta pa conscientisa comunidadnan di Curaçao y Aruba di e muchanan cu Down Syndrome, cu mester acepta nan y duna nan amor y cariño, nan ta muchanan hopi inteligente y cu talentonan increibel.

Ariba invitacion di directora fundacion Curaçao Sra. Tatiana Sousa a extende un invitacion pa Aruba su participacion. Mesora fundacion Sea Bunita Sea bo mes di Aruba, a cuminsa prepara e hoben Shawndre Geerman hunto cu su celebridad Sandra Croes, pa nan participacion den e fantastico show aki, unda nos mester agrega cu Shawndre a sorprende e publico di Curaçao cu su forma unico di modela yen di style y su tremendo dominio ariba escenario y a ricibi masha hopi aplauso.

Fundacion Sea Bunita Sea bo mes Aruba, ta gradici pa e oportunidad y alabes ta felicita pueblo di Curaçao cu e excelente show diadomingo ultimo, pa nos muchanan special, pasobra nos muchanan special tambe ta conta.

Fundacion Sea Bunita Sea bo mes ta invita un y tur pa reserva fecha 8 di juni proximo pa e gran show di Aruba cu pa di 5 aña ta wordo organisa. Mas di e excelente show di Curaçao por wordo aprecia ariba e fotonan aki.

