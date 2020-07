Aruba Black Tie Foundation lo keda cancela pa 2020

Sharine Geerman presidente di Aruba Black Tie Foundation diahuebs atardi durante un conferencia a haci e anuncio oficial cu e Black Tie cu tin cu tuma luga na September ta keda cancela. Sra Geerman a menciona mirando e problemanan cu a bin door di e pandemia unda e economia no ta mucho bon y comerciantenan y hopi persona cu tabata traha awor no tin trabou ni e fondo. Nos no por sigui cu e fiesta e aña aki y ta keda cancela full pa 2020, tentativamente lo tin cu mira pa 2021 nos no sa con leu e economia lo ta otro aña, sra Geerman a menciona cu Black Tie kier a gradici tur comerciante y tur hende cu a puntra pa e fiesta. Manera cu cos drecha na Aruba nos lo sigui cu esaki. E fundacion tin un meta semper a yuda un instancia, Black Tie no ta trece full placa aden pa loke nos kier cumpra, semper e ta yuda cu un 50 pa 55 mil y pa yega na e meta di loke nos kier, y un bus pa Dornasol cu porta riba 100 mil nos mester haci un otro fiesta pa haya esaki.

