Aruba Birdlife Conservation: Stop e destruccion di wetland di Aruba

Esaki ta un recordatorio di e destruccion cu lo tuma luga den e Savaneta Mangrove y e area di rif. Y si, pa pa un otro hotel sin cu tin mester. Si bo ta kere cuc e “cabayeronan aki” cu awo a bira e “victimanan”di e NGO-nan, pens’e un biaha mas….

Un recordatorio di e practicanan:

E desaroyadonan a tuma hendenan di haci un biaha caba. Nan a cera un deal cu algun politiconan pa traha 60 cambere. Despues, di un dia pa otro, nan a soprende tur hende y a comberti esaki den un proyecto di 200 camber. Tabata un di e NGO-nan cu a hala atencion pa cu esaki. E politiconan mester a yamanan aden y forsanan pa bay bek na nan plan original.

Nos sa, cu unabes cu e prome 60 cambernan den e area di mangrove, nan lo kier bay tras di e siguiente 140 camber toch. Y despues… cuanto mas?

Y corda…

Riba 25 october, 2016, ora cu niun hende no tabata paga tino y sin permiso di autoridadnan gubernamental, nan a cuminsa drill den e parti seco na e luga. Un biaha mas, e NGO-nan a hala e atencion pa cu esaki y core cu nan.

Ta di confia? Sigur??!!

E NGO-nan ta masha cla:

– 100% contra di e isla di Oro

– 100% contra di destruccion di Aruba su wetlandnan

– Aruba no kier of no mester desaroyadonan asina.

Haci’e pa nos muchanan!

