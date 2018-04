Aruba Birdlife Conservation lo hiba Proyecto di Isla di Oro corte

Cu e intencion fundamental pa proteha medio ambiente, Presidente di Aruba Birdlife Conservation (ABC) Sr. Greg Peterson a splica cu door cu nan no a haya contesta den relacion cu caso aki, nan ta prepara pa bay corte. Ta amplia.

Dilanti Huez lo bay wordo presenta e caso aki, unda cu nan lo test constantemente y a wordo a dicidi esaki. Ta conoci na Aruba cu tin hopi hende cu ta sponsor durante campaña electoral, pero despues di esaki lo tin un sistema di pay back time, pero esaki no ta na interes general. Mester haci un distincion unda cu cierto hende no por sali beneficia a costa di otro hende.

Particularmente den caso aki lo mester pone atencion pasobra lo tin hende cu tin habilidad pa haci negociacion pero cu no ta representa un ayudo real pa nos pais.

ABC lo bay corte, pero lo bay na nivel internacional tambe. Tabata tin algun proyecto contra cual ABC a protesta, unda tin casonan di otro proyectonan cu tabatin exitoso. E prome caso cu ABC a hiba tabata esun mas exitoso, caminda cu nan a para cuater proyecto den wetland area di Aruba, unda hues a sentencia cu esaki lo tabata ilegal pa haci esaki na pais Aruba.

Despues nan a challenge un di e desaroyadonan cu e tabata kier pone un pida di su proyecto den un parti wetland. Pero hues a bisa den caso aki cu aunke en berdad nan tabata tin rason, pero cu nan a introduci e apelacion laat. Hues nunca a bisa cu ABC ta fout, sino e contrario.

Den e wetland area banda di Bubali Plas, tin e saliña na Palm Beach cu 2 proyectonan, un ta di Cinema y otro di the Mill, unda cu e luna aki lo tin e prome uitspraaknan den e caso aki. Niun di dos no por segun e Ruimtelijke Ontwikkelingsplan. Tur dos no por segun uitspraak di hues den pasado caba.

Finalmente ta recomenda si inversionista lo kier bin haci negoshi na pais Aruba, por fabor haci den un manera legal y no na un forma cu ta bay haci daño na nos naturaleza, manera algun cu a yega di tuma luga caba, y p’esey lo tin ROP pa controla riba esaki.

Inversionista lo tin hopi ambicion riba pais Aruba, y lo tin hopi reclamo unda cu representante di ABC lo keda para sin miedo manera un partido politico tabata propaganda, y nan lo para pa proteha Aruba su natuur pa e futuro generacion y nan lo keda prepara pa bay corte.

Si gobierno no tin oido, caminda di corte ta e siguiente paso unda cu nan ta preparando esaki caba.

Despues di eleccionnan, compania ABC a ripara contrario na tur promesa cu nan a haya, unda lo a manda señal hopi cla di esaki na gobierno. Tabata tin un protesta di Aruba Warriors, di 70 hende cu a bin na e prome test. Esaki ta un grupo chikito cu ta biba eynan cu no ta contento cu e situacion actual vooraal durante un temporada unda tin hopi presion y intimidacion contra di e NGO nan, y unda cu tur hende lo mester keda pusha bay dilanti cu e causa aki.

Ora cu ABC a publica ariba Facebook e parti di Isla di Oro, esaki a wordo comparti mas cu 650 biaha. Y a yega na casi 70 mil hende riba nos isla, pero hopi hende tin miedo pa vocifera nan opinion unda cu intimidacion lo mester stop na Aruba, segun Sr. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation.

