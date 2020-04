Aruba Bank We-Care: Deposit-on-the-go y Banking-by-appointment introduci

Diaranson 8 april 2020—Awe Aruba Bank N.V. a introduci 2 (dos) servicio nobo pa duna sosten na su clientenan durante e crisis di COVID-19.

Cliente cu mester haci deposito di mas di AWG.10.000, o deposita moneda, awor por haci esey via e facilidad di Deposit-on-the-go! na Hato.

Borchi poni pafor ta duna guia (sigui e flecha cora). Lugar di parkeer ta disponibel dilanti di e facilidad di Deposit-on-the-go.

Pa seguridad di nan clientenan, e area tin monitoreo di camara di seguridad 24/7. Saco ta disponibel pa deposito, y mester tin e nomber/fam, suma total di deposito y number di cuenta di e cliente. E sitio ta habri entre 8:00 am y 3:00 pm, cliente por traha cita entre 8:00 am y 3:00 pm, na 527-7930, 527-7984 o via un email na Moneycenter@arubabank.com.

Asistencia adicional ta disponibel tambe a traves di e Banking-by-appointment nobo. Servicio ofreci na cliente di Aruba Bank ta inclui lanta placa, deposito, servicio di safe locker y busca ABO token.

Lanta placa

Lanta placa mester tuma lugar via ATM. Den caso cu e cliente no tin un debit (ATM) card nan por contact Banco entre 8:00 am y 3:00 pm, na 527-7888, 527-7959 pa un cita.

Deposito

Den caso cu cliente no por haci uso di e Smart Deposit Machine, nan por usa e servicio di Deposit-on-the-go situa na nos sucursal na Hato. E servicio aki ta disponibel pa deposito di mas di AWG 10.000 y deposito di moneda. Cliente por traha un cita entre 8:00 am y 3:00 pm, na 527-7930, 527-7984 o via Moneycenter@arubabank.com.

Peticion pa cambio di denominacion, cliente por traha un cita entre 8:00 am y 3:00 pm, na 5277930, 5277984 o via Moneycenter@arubabank.com desde 8:00 am

Busca ABO token por regla segun cita entre 8:00 am y 3:00 pm via Corporate.banking@arubabank.com

Acceso na safe locker na Hato y San Nicolas por regla a traves di un cita entre 8:00 am y 3:00 pm via Safelocker@arubabank.com

Pa informacion y pregunta por fabor yama nos Contact Center na 527-7777 o bishita: arubabank.com/corona-news pa update y informacion.

