Aruba Bank Walk & Run 2025 a finalisa exitosamente su 19 edicion, cu energia, pasion y un record nobo di participacion. E evento di 4 dia, cu a cuminsa dialuna 19 di mei, cu 100 participante adicional den conmemoracion di Aruba Bank su 100 aña di existencia. Un accion simbolico pa celebra un siglo di union y compromiso cu nos comunidad.

For di e prome dia na Paradera Drive Thru Center, e caminata di 5.5km cu DJ 101 y MC Glennon a trece un dushi ambiente, cu hende di tur edad canando y disfrutando hunto. E segundo dia, tawata na Joe Laveist, San Nicolas, e tercer dia tabata un ruta nobo den districto di Noord. E careda a sali for di Centro di Bario Noord, un ruta desafiante. Finalmente, e evento a culmina na sucursal di Camacuri, caminda participantenan cu a completa tur 4 dia y mas di 20km a ricibi nan “Victory Coin” merecidamente, como simbolo di e logro.

E ambiente positivo y union a domina tur e 4 dianan. E clausura di e evento a conta cu animacion di Groove Masters y tambe tawata tin e parti oficial di entrega di premio na e atletanan sobresaliente. Aruba Bank ta sumamente orguyoso di mira un multitud asina grandi di hende subi caminda pa 4 dia consecutivo. Un palabra di gradicimento na Subway & IBISA, e partnernan principal di e evento, na Cuerpo Policial, Rode Kruis, Volunteer Motor Unit, Patrishi Sports, Excelencia Catering, Michael Salazar y nos boluntarionan dedica.

Ganadornan a ser escogi segun e total di tempo durante e 4 dianan. Aruba Bank y Subway a presenta premionan special na e participantenan cu a logra e mihor resultado general.

Un Walk & Run inolvidabel y un aniversario historico.

E resultado di e Aruba Bank Walk & Run 2025 ta como lo siguiente:

Top 5 ganador masculino: 1. Christiaan Jansen 2. Wyndel Beyde 3. Jeon Fernandes 4. Rodrick Ras 5. Dylan Giel

Top 5 ganador femenino: 1. Rebecca Jansen 2. Lana Gobert 3. Jouraima Koolman-Ras 4. Zivah Croes 5. Karin Den Ouden

Top 3 teams: 1. Powerpuff Runners 2. Tarabana Runners 3. ER Green Runners

Categoria u-20: femenino 1. Ginny C M Tromp 2. Kidagakash Galea 3. Zailha Lanoy 4. Jolaine Dubero 5. Priscilla Cardona Torres. Masculino: 1. Xyon Jacobs 2. Gregory Wernet 3. Dy-Onn Courtar 4. Niurick Penja 5. Antoine Pina.

Categoria 20 – 24: femenino: 1. Floor Van Uden 2. Danique Fasse 3. Zxavierra Hoek 4. Cindy-Anne Laclé 5. Jocelyn Martinez. Masculino: 1. Jord Broers 2. Ranzino Haseth 3. Brandon Melendez 4. Daan Peerenboom. 5. Kevin Anthony

Categoria 25 – 29: Femenino: 1. Juliandrah Rodriguez 2. Allyson Ponson 3. Juliene Duran Paez 4. Larissa Boxhoorn 5. Mariëlle Weltings-Spijker. Masculino: 1. Antonio Rangel 2. Shawn Tromp 3. Jair Willems 4. Wendell Lee 5. Alden Merite.

Categoria 30 – 34: Femenino: 1. Giralda Tromp 2. Orianna Ras 3. Michelle Every 4. Darelyn Koolman 5. Rachelle Henriquez Masculino: 1. Gerald Nicolaas 2. Tristan Vermeulen 3. Filbert Thiel 4 Gilbert Maduro 5 Gedrick Croes.

Categoria 35 – 39: Femenino: 1. Marilinda Croes 2. Annemiek Niebeek 3. Jo-Anne Kock 4. Cynthia Van Der Weide 5. Vivian Vis. Masculino: 1. Kevin Sousa 2. Paul Evers 3. Jesus Galea 4. Efi Jimy Croes 5. Jurrien Erasmus

Categoria 40 – 44: Femenino: 1. Andrea Brand 2. Gladys M Duarte 3. Liliana Rodriguez Acevedo 4. Monique P D Thijsen 5. Mary Fernando Molina. Masculino: 1. Ruliano Bernabela 2. Paul Bélony 3. Peter Veen 4. Alrric L Kock 5. Jonathan Abma

Categoria 45 – 49: Femenino: 1. Vanessa Harms 2. Shariska Winterdal 3. Mariela Fabus – Dijkhoff 4. Saskia Dirksz 5. Nelly De Cuba. Masculino: 1. Omar Maldonado 2. Elfrido Trimon 3. Fernando Villasis Clemente 4. Gino Kock 5. Angelo Piña

Categoria 50 – 54: Femenino: 1. Mileydys Verdecia 2. Gladys Maduro 3. Leonides Geerman 4. Filomena Paesch 5. Jo-Anne Solagnier. Masculino: 1. Herman Jansen 2. Revelino Giel 3. Elton Paula 4. Junior Semerel 5. Jorge Yarzagaray

Categoria 55 – 59: Femenino: 1. Esther Colina 2. Vivian Angela 3. Melushka Flanegin 4. Argenis Granados 5. Angela Dirksen. Masculino: 1. Richard Vries 2. Giovanni Nicolaas 3. Erick Laurence 4. Lloyd Wever 5. Pierre Richardson

Categoria 60+: Femenino: 1. Lucille Kock 2. Regina Giel 3. Digna Geerman 4. Raiza Fraser 5. Viveca Croes. Masculino: 1. Sigfried Godoy 2. Albertino Maduro 3. Chito Geerman 4. Armando Melendez 5. Rudolfo Geerman

Sigur un pabien tambe na tur participante cu a scohe pa cana tur 4 dia y reta nan mes pa #OwnYourVictory.