Aruba Bank ta uni forsa cu Setar pa brinda un experiencia di pago riba plataforma nobo Tur cliente di Aruba Bank lo beneficia di Pay.aw

Aruba Bank ta orguyoso di por ofrece tur su clientenan otro Experiencia Superior atraves di su colaboracion cu Setar. Aruba Bank ta e prome banco pa uni cu Setar y activa pago ariba e plataforma di e compania di telecomunicacion, Pay.aw. E plataforma ta un trampolin pa inversion den metodo di pago innovativo y un alternativa practico ora di paga den efectivo. Pay.aw ta un moneda digital den un cartera digital den un smartphone, conecta na e cuenta di e cliente di Aruba Bank. E solucion di pago Pay.aw ta impulsa pa Setar y e banco pionero di Aruba ta e prome banco cu ta permiti su clientenan cu cuenta personal pa scoge producto y servicio, haci pedido y paga uzando nan celular na un manera sigur. Clientenan di Aruba Bank cu tin negoshi mediano of chikito tambe por disfruta di e beneficionan di Pay.aw door di promove nan producto y servicionan, y ricibi pago via e plataforma. Clientenan existente di Aruba Bank cu ta desea di usa Pay.aw pa cumpra producto of servicio por bishita: www.pay.aw pa scan e “ QR” code y download e app of click arriba e imagen di Pay.aw ariba www.arubabank.com. Clientenan cu negoshi chikito of mediano na Aruba Bank cu ta desea di promove y bende nan producto of servicio ariba ‘Pay.aw’ por bishita www.pay.aw pa haña mas informacion. Clientenan di otro banco cu ta desea di habri un cuenta personal por bishita: www.arubabank.com/new-customer una bes cu e cuenta ta activa por sigui e pasonan pa download e aplicacion pa usa ‘Pay.aw’. Clientenan di otro banco cu ta desea di habri un cuenta pa nan negoshi por haci esaki na www.arubabank.com/corporate una bes e cuenta ta activa por haci uso di e plataforma di Pay.aw.

Comments

comments