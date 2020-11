Aruba Bank ta uni cu Fundacion Parke Nacional Aruba den e prome competencia fotografico di nos naturalesa pa mucha y adulto.

E competencia ta tuma lugar for di 16 di November 2020 te 16 di December 2020. Pa e competencia aki tin dos categoria. Categoria 1 ta “Young Nature Photographer of the year” pa muchanan bou di 17 aña. Categoria 2 ta “Nature Photographer of the year” pa adultonan di 18 aña pa ariba. Den cada categoria lo tin 10 finalista di cual pa categoria lo saca e top 3 y na final un ganador(a).

Aruba Bank ta contento di por forma parti di e competencia cu ta promove nos naturaleza, herencia y cultura. Pa participa na e competencia registra na: https://adobe.ly/36JgLIb

