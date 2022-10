Diahuebs mainta nos a constata cu algun cliente cu tin e Debit Card, a descubri cobransa “no autorisa”. Nos a determina cu esaki a wordo causa por medio di negoshinan online cu a wordo comprometi. Mientrastanto e companianan internacional a wordo blokia.

Banco a identifica e clientenan cu a wordo afecta. Pa mitiga e riesgo, banco a desactiva e opcion pa haci compras “online”, temporalmente. Esaki lo wordo restaura una bes e situacion wordo resolvi. Tur otro transaccion cu Tarheta di Debito por continua normal.

Aruba Bank tin como meta pa debolbe e suma en cuestion na cada un di e clienenan afecta, dentro di 24 ora.

Den caso cu tin cliente cu no ricibi e reembolso dentro di 24 ora, por tuma contacto cu nos Contact Center via WhatsApp: +297-592-7777, Email: [email protected], of via Telefoon: +297-527-7777.