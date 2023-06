Pa un alumno por atende e aña escolar 2023 /2024, SKOA ta exihi cu tur mayor of voogd presenta nan prueba di pago di “Schoolgeld” y “Aircogeld”.

Pa e motibo aki Aruba Bank kier recorda tur mayor y voogd cu ta brinda oportunidad pa haci pagonan via Aruba Bank Online Banking, Aruba Bank App y Aruba Bank Customer Service Kiosk.

Na momento di pago di “Schoolgeld”, ta importante pa tin e siguiente informacion di bo yiu:

• Number di AZV di studiante,;

• Nomber y fam di studiante

• Nomber exacto di e scol cu e yiu lo atende.

Tur pago lo mester wordo haci ariba e cuenta bancario di SKOA, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, number di cuenta 6005292 na Aruba Bank.

Cliente di Aruba Bank por haci pago via Aruba Bank Online y Aruba Bank App, den e “Address Book”, busca “SKOA Schoolgeld”.

Cliente di otro banco local por haci pago via transferencia via Online Banking cu bo banco ta ofrece of via un transferencia bancario. E suma exacto mester wordo transferi ariba cuenta di SKOA na Aruba Bank menciona ariba, incluyendo e informacion exacto di studiante y e scol, manera ariba menciona.

Pa tur esnan cu paga SKOA “Schoolgeld” prome cu 31 di juli 2023 uzando un di e metodonan Online menciona, ta participa pa gana un voucher na balor di AWG 500.- na un lugar di escogencia pa “Back To School”!

Informacion tocante contribucion y cuenta di banco pa “Aircogeld” ta wordo manda via e scol.

Pa mas informacion por tuma contacto cu SKOA of por tuma contacto cu Aruba Bank via Contact Center na 527-7777.