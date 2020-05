Aruba Bank ta reanuda servicio regular y ta extende orario entrante dialuna 18 di mei

Aruba Bank N.V. ta reanuda servicio regular, na sucursal Camacuri, San Nicolas, y Hato, entrante dialuna 18 di mei 2020, di 8:00 a.m.-2:00 p.m.

Banco lo tin servicio dedica, solamente na pensionado (60+), di 8:00 a.m.- 9:00 a.m., durante promer siman di cada luna.

Banco ainda ta stimulando cliente pa uza opcion di online y di self-service y pa limita nan bishita na e sucursalnan. Cliente cu mester asistencia pa haci transaccion online, por haya asistencia na e Digital Lounge na Camacuri, San Nicolas y Hato. Por fabor schedule cita online uzando nos servicio di e-Appointment: https://www.arubabank.com/services/24-7-banking/e-appointment o yama nos Contact Center na 527-7777.

Asistencia pa e siguiente servicionan lo ta disponibel na e Digital Loungenan: Habri Cuenta (cliente existente y nobo), solicita pa/activa/usa Aruba Bank Online, solicita pa/download/usa e Aruba Bank App, haci pago di factura di utilidad, haci deposito instantaneo riba cuenta y credit card, haci solicitud pa prestamo, haci cambio den informacion personal, PIN, pidi carta di interes, pidi overdraft, y mas.

Banco a confirma cu un serie di medida di distanciamento social lo ta na vigor na tur sucursal. Esakinan ta inclui: marca di dos metro riba vloer, limitando e cantidad di cliente den sucursal na cualkier momento, y screen di Plexiglass instala recientemente na e tellernan y area di encuentro cu cliente.

E siguiente servicionan lo keda manera ta:

ASUNTO BANCARIO SEGUN CITA (BANKING-BY-APPOINTMENT)

Cambia di denominacion, por traha cita entre 8:00 am y 3:00 pm, na 527-7930, 527-7984 o via Moneycenter@arubabank.com desde 8:00 am

Pasa busca ABO token: segun cita entre 8:00 am y 3:00 pm via Corporate.banking@arubabank.com

Acceso na Safe locker na Hato y San Nicolas por ser regla a traves di un cita entre 8:00 am y 3:00 pm via Safelocker@arubabank.com

DEPOSIT-ON-THE-GO

Cliente cu mester haci deposito mas grandi cu AWG.10,000, o deposita moneda por haci esey via e facilidad di Deposit-on-the-go! na Hato. A pone borchi pafor pa guia bo (sigui e flechanan cora). Espacio pa parkeer ta disponibel dilanti di e facilidad di Deposit-on-the-go.

Pa seguridad di nos clientenan e area tin monitoreo di camara di seguridad 24/7. Saco ta disponibel pa deposito, y mester tin nomber/fam, suma total di deposito y number di cuenta di e cliente. E sitio ta habri entre 8:00 am y 3:00 pm, cliente por traha cita tambe entre 8:00 am y 3:00 pm, na 527-7930, 527-7984 o via un email na Moneycenter@arubabank.com

CORPORATE BANKING

Cliente di Corporate Banking por tuma contacto cu nan account manager directamente o manda un email na Corporate.banking@arubabank.com.

Pa mas informacion o apoyo por fabor yama Contact Center na 527-7777 o bishita www.arubabank.com/corona-news.

