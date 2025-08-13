Aruba Bank a participa den e prome torneo di Golf St. Regis Casino Cup, cu a tuma lugar durante fin di siman na Tierra Del Sol. Representando Aruba Bank tabata: Herman, Bryan y Ryan, cu a uni hunto otro hungadornan pa un dia inolvidabel di competencia y celebracion.

Aruba Bank ta felicita The St. Regis Aruba Resort pa e lansamento exitoso di e evento aki. E torneo a logra combina deporte, y e spirito comunitario, un ambiente cu ta harmonisa perfectamente cu e balornan di Aruba Bank.

Como un sostenedor dedica na iniciativanan local, Aruba Bank ta honra pa por a forma parti di e ocasion unico aki y ta spera cu entusiasmo pa colaboracionnan den futuro.