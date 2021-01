Aruba Bank ta Lanza Cambionan Nobo y Excitante pa tur Cliente Personal y di Negoshi

Aruba Bank ta lanza Aruba Bank Online® y Aruba Bank App® nobo y mehora. Nan ta introduci e funcionalidad di un Aruba Bank App® nobo pa nan cliente di negoshi.

Nos a scucha nos clientenan y cu e meta pa satisface nan nos sistema bancario online lo tin un cara nobo y lo ta ‘upgraded’. Desde awe, e Aruba Bank Online® y Aruba Bank App® ta brinda clientenan di negoshi acceso 24/7, ki ora cu ta y unda cu ta.

Aruba Bank a haci inversionnan di varios miyon florin den technologia “state-of-the-art” e innovacion pa mehora y añadi opcion nobo na e servicionan digital aki pa tanto cliente Personal y di Negoshi. Awe nan ta orguyoso di presenta e inversion mas grandi den servicio bancario na Aruba treciendo servicio bancario na e nivel mas halto na Aruba.

E servicionan lo ofrece acceso facil pa uza, online y den tempo real. Un servicio bancario completo, cu ta inclui, habri cuenta, revisa cuenta Personal o di Negoshi atraves di Aruba Bank Online® of Aruba Bank App®, haci transferencia internacional uzando e Aruba Bank App®, cu transferencia mehora riba screen di e web, upload documento personal via mobil, ‘Address Book’ mehora y opcion di comparti ‘Proof of Payment’.

Segun Sr. Arthur Frans, cu a supervisa e avance tecnologico e innovativo, “Pa haci online banking mas conveniente, negoshinan awor por uza e Aruba Bank App® mientras nan ta “on the go”, como tambe un ‘Soft Token’ pa haya acceso online na servicio bancario online, adicional na e “Hard Token” (ABO Pass).”

Sr. Marlon Kock, e Project Manager di e proyecto, tabata feliz pa anuncia cu clientenan existente di Aruba Bank Online® lo ser muda pa e plataforma nobo den e lunanan venidero. E ta recorda tur cliente pa keda pendiente pa email cu mas instruccion unavez nan ricibi accesso pa e Aruba Bank Online® y Aruba Bank App® nobo.

Pa mas informacion por fabor bishita www.arubabank.com/exciting-changes-ahead pa mas informacion.

Tocante e Aruba Bank Online® nobo

Opcionnan a traves di Aruba Bank Online® pa cliente Personal y di Negoshi ta inclui:

Cliente di Aruba Bank di negoshi y personal por registra pa e soft token, dunando nan e posibilidad pa crea transaccion nobo y aproba transaccion pendiente, ki ora cu ta y na unda cu ta.

Check saldo di diferente cuentanan, por ehempel: Current, Savings, Loans, Credit Card, y Business Accounts

Download y print statement cu un logo di banco

Maneha “address book” personal

Añadi cuenta nobo automaticamente na e online profile

Negoshi por switch facilmente entre cuenta y portfolio, “Set Default Portfolio” y maneha cuenta cu ta visibel riba nan home-screen

Negoshi por manda “Bulk Transfer”, como tambe aproba Bulk Transfer uzando e Aruba Bank App®

Negoshi por stipula permiso pa sub-usuario

Negoshi por “Retrieve Audit Report” riba actividad riba cuenta

Cu Aruba Bank Online®clientenan di negoshi lo tin opcion pa uza:

Aruba Bank “Hard Token” of

Aruba Bank “Soft Token” uzando e Aruba Bank App®

E Aruba Bank ‘Hard Token’ y ‘Soft Token’ ta duna cliente seguridad adicional. No por uza esaki sin su PIN, haciendo esaki inutil pa otro persona, si e resulta perdi of horta. Cu e Aruba Bank Soft Token, e informacion financiero ta semper protegi. Cu e uso di su PIN, Touch ID of Face-ID, e Aruba Bank App® ta genera un password di un solo biaha cada vez cu e cliente ta log in.

Tocante e Aruba Bank App®

E Aruba Bank App ta specialmente diseña pa cliente di Aruba Bank uza un variedad pa maneha nan transaccionnan financiero. Desde e Home Screen e cliente por:

Check nan saldo di cuenta y transferi historia pa cada cuenta

Transferencia entre cuenta di e cliente mes

Transferencia pa otro cuenta local y haci transferencia internacional (nobo)

Uzando e Aruba Bank App®, cliente di Negoshi awor por tambe:

Login cu Face ID of Finger print (Biometrico)

Aproba transferencia cu a ser crea riba Aruba Bank Online®

Aproba Bulk Transfer riba mobile (negoshi)

Mehora Search di Transaccion cu opcion di comparti Prueba di Pago (Proof of Payment)

Haya tasa di cambio up-to-date

Entrega un Notificacion di Biahe (Travel Notice) pa sigura cu e tarhetanan di cliente por ser uza den exterior durante nan biahe.

Genera codigo si seguridad pa login na Aruba Bank Online® o aproba un transferencia ariba Aruba Bank Online®

Upload documento a traves di Aruba Bank App®

