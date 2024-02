Aruba Bank ta feliz di anuncia e ganado di su campaña di Mastercard ” Your card, Your Pathway”. Despues di un periodo di campaña emocionante, Sr. Andric Kock a bira e ganador di e gran premio—un biahe di luho pa dos persona pa e cuidad di Paris.

E participacion di Sr. Andric Kock den e campaña ” Your card, Your Pathway” a brinda e y un acompañante un experiencia inolvidabel pa Paris. E premio ta inclui un biahe ida y vuelta pa Paris, un trip cu helicopter over di e ciudad, ofreciendo un perspectiva unico di e lugarnan iconico for di ariba como tambe un tour priva di e ciudad.

Aruba Bank huntu cu Mastercard ta extende nan palabra di felicitacion na Sr. Andric Kock. E campaña “Your card, your pathway” ta un ehempel di e compromiso di e banco pa recompensa su fiel clientenan. Door di ofrece incentivanan atractivo, Aruba Bank ta sigui crea conexion significante cu su clientenan.

Aruba Bank tambe ta extende felisitacion na tur otro ganadonan di e campaña “Your card, Your Pathway”. Un total di 732 cliente a ricibi tarhetanan Mastercard prepaga door cu nan a yega nan metanan cu exito. Aruba Bank kier a gradici tur esnan cu a participa na e campaña aki.