Como parti di e celebracion di 100 aña di Aruba Bank, e banco a anuncia un donacion significativo di 100 mil florin pa Stichting Kinderhuis Imeldahof.
E fondo aki lo ser uza pa renoba e “Hall” historico di Imeldahof, cu tin un gran balor emocional y cultural pa nos comunidad.
E renobacion lo crea un espacio multifuncional y moderno cu ta sirbi pa:
“Homeschooling” y enrikecemento academico
Reunionnan di grupo y desaroyo di habilidad nobo
Tecnologia na disposicion cu laptop y proyector
Actividadnan recreativo y educativo
Stichting Kinderhuis Imeldahof ta brinda cuido pa mucha den situacion vulnerabel for di 1954, y a crece como un centro specialisa pa guia y proteha nos muchanan.
“Aruba Bank ta honra di contribui na un institucion cu ta haci un impacto importante riba bida di nos muchanan. E legado di Imeldahof ta parti di nos historia, y cu e renobacion aki nos ta yuda preserva esey y mes momento inverti den futuro di educacion y desaroyo di nos hubentud,” segun Aruba Bank.
E donacion ta parti di nan “100 Years Legacy Project”, cu tin como meta pa sostene pilarnan importante manera Educacion, Apoyo di Hubentud y Perservacion Cultural.