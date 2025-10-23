Na Aruba Bank, nos ta kere cu cada studiante mester tin e oportunidad pa logra su potencial completo.

Pa es motibo, Aruba Bank ta orguyoso di por haci un donacion di laptops segunda mano den bon condicion na EPB San Nicolaas, pa asina yuda sigura cu e studiante cu tin necesidad di un laptop na scol por haci uzo di esaki den nan estudio.

E donacion aki ta refleha e compromiso constante di Aruba Bank pa sigui duna sosten na educacion y pa nos comunidad. Door di haci donacion e laptops segunda mano nan aki, e banco ta spera di por facilita e reto cu studiante ta enfrenta ora nan no tin acceso na un aparato propio, y pa sigura cu cada studiante tin e oportunidad pa siña, cumpli cu tareanan, y participa completamente den actividadnan riba laptops.

E iniciativa aki ta parti di e compromiso di Aruba Bank pa sigui inverti den educacion y den bienestar di nos studiantenan.