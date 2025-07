Aruba Bank ta anuncia cu señor Rob J.H. de Ridder lo tuma e puesto di Managing Director y Chairman of the Management Board, desde prome di augustus 2025.

Señor De Ridder tin mas di 30 aña di experiencia internacional den liderazgo bancario, entre otro na institucionnan bancario manera ABN-AMRO, Citibank, Royal Bank of Scotland y Danske Bank. Su experiencia ta inclui Crime Prevention, Product Management, y Technology and Operations. Alavez e ta kere den promove sostenibilidad, desaroyo di talento, y un bon experiencia di cliente.

Nos ta gradici señor J. Arie Stam pa su dedicacion y contribucion valioso na Aruba Bank. Mientras cu e ta prepara pa su salida den algun luna, nos ta deseé tur cos bon di antemano.

Nos ta contento pa duna un bon bini na señor De Ridder den nos ekipo, pa hunto nos sigi crece y inova na beneficio di nos clientenan y nos comunidad.