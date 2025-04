Aruba Bank ta honra pa presenta hunto cu Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) y Piso Tres den e presentacion oficial di Mind Matters Conference 2025, un evento cu ta pone bienestar mental y emocional na prome lugar den nos comunidad.

Segun Sra. Edseline Leer – Semeleer, Head of Retail Banking di Aruba Bank: “Ta un gran honor pa Aruba Bank pa duna sosten na un iniciativa cu ta toca nos curason. Nos ta kere cu bienestar mental y emocional ta mesun importante cu e stabilidad financiero. Un mente saludabel ta fundamental pa nos crecemento personal, profesional y financiero.”

E tema di e conferencia di e aña aki, “Note to Myself – We Need to Talk”, ta un yamada fuerte pa cada persona den nos comunidad. E ta recorda nos cu cuida nos salud mental no ta un luho, pero un necesidad esencial.

“Nos ta reconoce cu Mind Matters ta yena un espacio vital den nos comunidad, y ta duna voz na topiconan cu hopi biaha ta keda sin atencion. Nos participacion den e conferencia ta un muestra claro di nos compromiso continuo pa reforsa bienestar y empatia den comunidad, como parti integral di nos pilar “WE CARE”.”, Edseline a comparti.

Aruba Bank ta invita comunidad pa participa den e conferencia di Mind Matters 2025.