Aruba Bank ta felicita FADA y Piso Tres pa un evento inspirador y impactante cu a pone bienestar mental y emocional na prome lugar den nos comunidad.

“Ta un gran honor pa Aruba Bank pa duna sosten na un iniciativa cu ta toca nos curason. Nos ta kere cu bienestar mental y emocional ta mesun importante cu e stabilidad financiero. Un mente saludabel ta fundamental pa nos crecemento personal, profesional y financiero.”, asina representante di Aruba Bank presente na e conferencia a expresa.

E tema di e conferencia di e aña aki, “Note to Myself – We Need to Talk”, ta un yamada fuerte pa cada persona den nos comunidad. E ta recorda nos cu cuida nos salud mental no ta un luho, pero un necesidad esencial.

E banco pionero ta reconoce cu Mind Matters ta yena un espacio vital den nos comunidad, y ta duna voz na topiconan cu hopi biaha ta keda sin atencion. Aruba Bank su participacion den e conferencia ta un muestra claro di nos compromiso continuo pa reforsa bienestar y empatia den comunidad, como parti integral di e banco su pilar “WE CARE”.

Aruba Bank ta gradici comunidad pa participa den e conferencia di Mind Matters 2025.