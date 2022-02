Ariba invitacion di Aruba Industry and Trade Association, Aruba Bank a participa na e siman di “Start-up” di 21-25 di februari di ATIA.

Ariba Dialuna, 21 di februari, Manager Corporate Customer Services, y Director previo di ATIA, Igmar Reyes, a duna presentacion tocante e proceso di aplicacion di prestamo na Aruba Bank y e tipo di producto y servicio cu Aruba Bank tin disponibel pa negoshinan nobo y negoshinan en general.

Cu e meta pa duna informacion necesario na miembronan di comunidad cu ta desea di cuminsa cu un negoshi y ta desea di habri nan cuenta di banco pa esaki, Sr. Reyes tambe a elabora ariba “Business on the go”, esta e oportunidad pa haci transaccion for di unda cu ta y ki ora cu ta, 24/7/365, cu Aruba Bank su Online Banking y Mobile Banking pa clientenan di negoshi. E ultimo aki crea, cu e deseo di e cliente den mente.

Sr. Reyes a enfatisa Aruba Bank su empeño pa continuamente ofrece una experiencia superior na su clientela pues cu banco ta continuamente innovando pa por keda avanza y brinda servicionan digital, facil y lihe, pa e negociante di awendia.

Comments

comments