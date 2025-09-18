Aruba Bank ta orguyoso pa honra y despedi di señora Laureen Dix, cu awe ta cuminsa su siguiente capitulo despues di hopi aña di servicio dedica na Aruba Bank.
Laureen a cuminsa na Aruba Bank na 2011 como manager di “Corporate Affairs” y desde 2015 a fungi tambe como “Integrity Officer” pa Aruba Bank. Su profesionalismo y dedicashon a resalta hopi liher den e funcionnan menciona. Su liderazgo a sigui bria ora cu nan a promove “Senior Manager.
Despues Laureen a dirigi e Departmento di “Premises & Facilities”, caminda su dedicacion y compromiso a fortifica operashonnan di banco.
Durante su carera, Laureen semper a demostra integridad, perseverancia y un mentalidad enfoka riba su meta.
Nos ta desea Laureen hopi exito den su capitulo nobo.