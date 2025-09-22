Aruba Bank ta anuncia cu e distribucion di su tarheta personal di debito nobo di Mastercard sin Maestro ta cuminsa oficialmente dia 22 di september 2025. E paso aki ta un transicion di e tarheta di debito cu Maestro pa uno sin Maestro cu funcionalidad igual pa e cliente, pa motibo cu Maestro lo wordo descontinua mundialmente.
Un cantidad grandi di tarheta personal a wordo imprimi pa clientenan cu tin tarheta personal cu ta bai caduca desde october 2025 te cu december 2027. Nos ta invita cliente pa bin tuma nan tarheta personal nobo na nos Card Pick-Up Center na EPB Oranjestad for di 9:00 AM – 5:00 PM di dialuna pa diabierna a base di e schedule basa riba e prome letter di bo nomber.
Fecha pa busca tarheta personal
22 september – 3 oktober letter A, B, C, D, E | 6 – 17 oktober letter F, G, H, I, J, K | 20 – 31 oktober letter L, M, N, O, P, Q | 3 – 14 november letter R, S, T, U, V, W | 17 – 21 november letter X, Y y Z.
Ejempel: Si bo nomber ta Karina Croes, bo por busca bo tarheta entre 6 cu 17 di oktober.
Informacion importante pa clientenan
Trece bo ID valido ora bo bo busca bo tarheta
Si otro persona busca bo tarheta, e mester trece:
Un formulario di autorizacion firma
Un copia di bo ID valido
Clientenan cu a ricibi un tarheta nobo entre januari te cu augustus 2025, ya tin nan tarheta nobo caba y no mester busca otro tarheta
Si bo a ricibi un email pa tuma bo tarheta cu ta caduca den september 2025, bo mester busca bo tarheta na Aruba Bank Hato Branch, no na EPB Hato.
E distribucion aki ta solamente pa tarhetanan cu ta caduca for di oktober 2025 en adelante
Studiantenan ku ainda no a busca nan tarheta tambe por pasa na EPB Hato pa busca su tarheta.
Pa mas informacion, por bishita e website di Aruba Bank, www.arubabank.com of sigi nan Facebook: https://www.facebook.com/Arubabank pa asina bo por wak e schedule di reparticion di tarheta.
Aruba Bank ta gradici tur cliente pa nan comprencion y colaboracion durante e transicion importante aki.