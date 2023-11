Aruba Bank ta contento di por anuncia e exitoso conclusion di e Celebracion di Aprecio pa cliente. E evento tabata un demonstracion di gratitud y compromiso na e clientenan di Aruba Bank, ofreciendo un variedad di actividadnan interesante y sorpresanan durante algun siman.

E Celebracion di Aprecio pa cliente a inclui momento di sorpresa na cada sucursal cu un dushi treat. Aparte di esaki, e aña aki Aruba Bank a enfoca riba e parti educativo y a organisa 4 workshop cu topiconan cu a wordo escogi durante un encuesta.

E celebracion a enfoca riba expresa gratitud na e clientenan leal di Aruba Bank pa nan confiansa y sosten continuo.

Si acaso bo no a logra pa participa na e workshop nan por click aki,

The Basics of Financial Planning https://youtu.be/eAtFl_sKJKA

Improve your Financial Well-Being https://youtu.be/3qNLxydRG7w

Financial Planning for Couples https://youtu.be/Q49RThhjsEY

Retire in Peace https://youtu.be/7QGk3myP8kI

Nos ta contento cu un cantidad grandi di cliente a disfruta y participa na nos Celebracion di Aprecia pa cliente. Esaki ta nos compromiso pa brinda un experiencia bancario personalisa na cada cliente, y pa sigui sirbi comunidad cu excelencia y dedicacion.

Aruba Bank ta extende su gratitud di curason na tur cliente y coleganan cu a contribui na exito di e Celebracion di Aprecio pa cliente. Banco ta keda comprometi pa sostene su balornan fundamental.