Aruba Bank ta cla p’e competencia anual di fli di SC United

E aña aki un biaha mas Sport Club United ta organisando e tremendo competencia di Kite Slam Anual y Aruba Bank lo ta formando parti di dje. E competencia lo tuma luga pa 11 aña consecutivo na veld di SC United na Boegoeroei unda cu tur hende por presencia di shownan di fli riba dianan 26, 27 y 28 di April.

Como e patrocinado di e competencia, Aruba Bank ta scoge e premio di e fli mas grandi. Diadomingo 29 di April for di 9’or di mainta pa 7’or di anochi lo tuma luga e competencia di categoria Fli Gigante. E competencia di e “Fli Gigante” conoce dos categoria, esta categoria E (3.50 m – 4.25 m) y categoria F (4.30 m – 5.00 m).

E otro categorianan di competencia Fun Night Event, e categoria Fli cu Luz, lo tuma luga diahuebs anochi for di 7’or pa 12or, mientras e categoria di Fli Mediano lo tuma luga diabierna for di 9’or di mainta pa 7’or di anochi.

E aña aki un biaha mas tur hende por disfruta pa mira cua fli ta mas bunita, cua ta mas grandi, cua lo bula y ken lo gana. Aruba Bank ta invita comunidad henter pa bin disfruta di un tremendo evento di tres dia di competencia. Tambe pa bin celebra e arte di construi un fli cu e toke special di Aruba Bank.

