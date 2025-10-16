Aruba Bank ta sigui celebra su 100 aña cu un evento special dedica na NOS GRANDINAN.

Como parti di e celebracion, e banco ta invita nos grandinan pa asisti na un anochi special: Honrando Nos Raiznan, 100 Motibo pa Celebra, dedica na tur esnan cu a yuda pone fundamentonan firme pa e generacion di awe.

E celebracion lo tuma lugar diabierna 24 di oktober 2025 di 7:00 PM te 10:00 PM na Djiespie’s Place. Entrada ta completamente gratis.

“Honoring Our Roots” ta un oportunidad pa Aruba Bank mustra su gratitud na tur esnan cu a contribui den e desaroyo di nos comunidad. Lo tin musica, show di baile y hopi ambiente pa tur presente.

Aruba Bank ta invita tur nos grandinan na Djiespie’s Place pa un anochi special.