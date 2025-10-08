Aruba Bank a organisa un celebracion pa aniversario di empleadonan, honorando miembro di e team cu a yega un momento importante den nan trayecto cu e banco; di 5, 10, 20, te na un increibel 45 aña di servicio.
E tabata un celebracion yena cu sentimiento di dedicacion, trabou den team y recuerdonan comparti. Durante e celebracion, miembro di e Management Team y Managers di diferente departamentonan a tuma e oportunidad pa reconoce cada empleado personalmente, expresando aprecio y a compartiendo anecdota cu a resalta den cada empleado su contribucion unico y e compromiso tambe durante e añanan.
Tur empleado a ricibi un regalo como un muestra di aprecio y pa nan lealtad y dedicacion continuo na e mision y balornan di Aruba Bank.
“Na Aruba Bank, nos empleadonan ta e centro di tur locual nos ta haci,” segun Rob de Ridder, Managing Director. “E celebracion aki ta un refleho di nos gran aprecio pa e pasion, profesionalismo y proposito cu nos coleganan ta trece den e organisacion tur dia.”
E celebracion di aniversario a sirbi como un recordatorio cu e exito di Aruba Bank ta basa riba e forsanan colectivo di su empleadonan, un famia cu ta sigui crece, inova y haci un diferencia hunto.