Den celebracion di su 100 aniversario, Aruba Bank a anuncia un donacion di AWG 100,000 na Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan, den cuadro di su 100 Years Legacy Project.

E fundacion, cu ta celebra su 24 aña di servicio, a haci un gran aporte durante decada pa duna un desayuno na miles di mucha riba nos isla. Pa marca e momento special, nan ta lansa un programa nobo cu ta introduci fruta y berdura den un manera creativo den snacks y cuminda gusta pa mucha, manera “fruit cups”, “yogurt”, “muffins” y “nutricion bars”.

Sharon Fränkel, Managing Director di Aruba Bank, a splica durante e anuncia oficial; “E donacion aki ta mas cu un aporte financiero. E ta un inversion den futuro di Aruba, den salud, educacion y bienestar di nos muchanan.”

Cu e apoyo di Aruba Bank e programa lo segura un generacion mas saludabel.