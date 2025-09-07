Aruba Bank orguyosamente ta anuncia E Fiesta, e celebracion na honor di nan 100 aña di exito y progreso.

Riba diabierna, 19 di september, nan Camacuri Branch lo transforma den un celebracion special pa tur Centennial, di 6:00 PM te 9:00 PM, treciendo hunto e comunidad henter.

Pa un siglo, Aruba Bank a conta cu bo confiansa y apoyo. E Fiesta ta un manera pa expresa nan gratitud y pa celebra ABO, nos comunidad. Lo tin entretenimento pa tur y e programa di anochi lo inclui: musica en bibo di Touch of Steel, Buleria, Groove Masters, y DJ Yeimy.

Ademas lo tin Kid’s Corner cu Dino Jump y Little Tikes, Photobooth cu regalo y chens pa gana premio, cu hopi sorpresanan special.

Rotaract Club of Aruba, Aruba Lions Club y Kiwanis Club of San Nicolas lo percura pa un bar y cushina bon surti y un surtido di cos dushi. Entrada ta gratis y tur hende ta bonbini. E Fiesta no ta solamente un evento di celebracion, sino un tributo na nos pueblo, nos patrimonio y nos historia comparti.

Aruba Bank ta invita un y tur pa bin forma parti di e celebracion di nan 100 cumpleaño riba nos isla, 100 aña di union, colaboracion y progreso. Bin trempan, trece bo famia, y celebra hunto cu Aruba Bank.