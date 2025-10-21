Hopi conmovi pa e situacion dificil cu FUNARI ta enfrentando, Aruba Bank a haci un donacion pa apoya e esfuersonan di recuperacion despues di e daño considerabel na dos di nan busnan. E gesto aki ta demostra e compromiso constante di Aruba Bank cu organisacionnan local cu ta traha pa bienestar di nos comunidad.

E banco a expresa su solidaridad cu FUNARI den e momento desafiante aki y ta orguyoso di por contribui na e proceso di recuperacion, pa asina FUNARI por sigui cu e trabou balioso cu nan ta haci pa nos comunidad tur dia.