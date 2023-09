E campaña Mega The Return, cu ofertanan special riba prestamo pa auto, a captura entusiasmo di full comunidad. E cantidad di clientenan cu a bishita Aruba Bank tabata impresionante. Diamars atardi a saca e ganadornan di tur esnan cu a cumpra nan auto nobo durante Mega The Return aproba durante e periodo di campaña for di 21 di augustus 2023, pa 2 di september 2023.

Aruba Bank ta contento di por anuncia e ganadornan di e campaña di Mega 2023. Prome premio di AWG 10,000 a bai pa Jurdany Koolman y e segundo premio pa Sulaine Tromp.

Representantenan di Aruba Bank, Sra.Lizani Wever, Manager Retail Sales and Services y Sr. Rodney Geerman, Assistant Retail Manager Sales and Services tabata presente pa haci entrega di e premionan.

Pabien ta bai pa Jurdany Koolman y Sulaine Tromp cu a logra ricibi nan auto nobo y alabes gana e premio maximo di Mega The Return 2023