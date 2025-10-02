Aruba Bank ta felicita Sra. Georgina Marshall, e ganadora di e gran sorteo di MEGA Car Sales 2025. Georgina a financia su auto nobo durante e periodo di campaña y awe e ta bai cas cu un auto completamente GRATIS. Un premio extraordinario en connexion cu nan celebracion di 100 aña!
E sorteo a tuma luga dia 30 di september y Georgina a wordo informa personalmente cu e ta e ganador. Georgina a expresa su felicidad y gratitud profundo: “Ta prome biaha cu mi a gana algo!” Aruba Bank kier gradici tur clientenan existente y nobo pa nan confiansa, tur car y motorcycle dealer pa nan compromiso pa logra e exito di e evento.