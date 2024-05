Manera a ser anuncia na inicio di e campaña ‘Perfect Pieces, Perfect Mortgage’ di Aruba Bank, Aruba Bank lo habri algun diasabra dedica na e campaña pa asina por brinda e guía personaliza na un grupo di cliente cu nan schedule ta permiti nan pa bishita banco ariba un diasabra mainta.

E fechanan di e siguiente “Diasabra di Hipoteca!” ta conosi:

Diasabra, 25 di Mei, 2024 di 9’or di mainta pa 1’or di merdia.

Diasabra, 8 di Juni, 2024 di 9’or di mainta pa 1’or di merdia.

Aruba Bank kier encurasha, tur cliente pa bishita nan website www.arubabank.com/perfectmortgage, pa asina por traha un cita (E-appointment) segun e orario cu ta mas conbiniente pa e cliente.

Tambe tin opcion pa cliente cu ta desea di “Walk-in” pa ricibi guia di nos expertonan di Hipoteca cu lo ta presenta na nos “Mortgage Booth” pa duna e guia na cada cliente interesa pa logra e cas di nan soño.

Tocante e campaña di Hipoteca, Perfect Pieces, Perfect Mortgage:

E campaña aki ta diseña, pa e cliente cu kier cumpra, construi, of refinancia su cas. Sea bo kier realiza bo prome case, of ta desea di “ugrade” bo cas exisistente, nos Mortgage Advisors ta cla pa guía e cliente, paso pa paso, den cada fase di e proceso. E campaña ta ofrece tarifanan competitivo, financiamento cu ta fit cu e situacion di cada persona, e opcion di cumpra awor y cuminsa paga despues di 6 luna, y financiamiento cu por bai te cu 30 aña. Bishita www.arubabank.com/perfectmortgage awe mes, y explora tur beneficio y tuma e prome paso pa realiza e cas di soño. Tambe por traha cita via E-appointment, of bishita nos sucursalnan pa ricibi mas informacion, nos tin un Mortgage Booth disponibel durante periodo di campaña.

Tambe, e campaña di Perfect Pieces, Perfect Mortgage, ta ofrece e cliente oportunidad pa gana CASH PRIZES: Probecha di e oferta special aki cu ta valido te cu dia 30 di juni, 2024. Pues, pa tur aplicante desde awe te cu dia 30 di juni, 2024, ta participa pa gana! Lo reparti un total di 30 mil florin den premio. E premio mayor lo ta AWG. 15,000, segundo premio lo ta AWG 10,000 y lo saca 5 ganador tambe di cada un AWG 1,000.- CASH.

Bishita Aruba Bank su website www.arubabank.com/perfectmortgage, of Aruba Bank su Facebook, y haya sa mas di nos campaña!