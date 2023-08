Aruba Bank a lansa su campaña di benta di auto, e campaña cu tur hende interesa den un auto nobo ta warda p’e. E campaña aki ta esun di mas grandi di Aruba “MEGA The Return Car Sales Event”.For di awe mes por bishita www.arubabank.com/mega2023 of pasa na bo car of motorcycle dealer di preferencia, pa selecciona bo auto, cu opcion pa cuminsa paga na maart 2024.

E gran evento di MEGA The Return lo tuma lugar diasabra, 2 di september 2023 ariba e Parking Lot di Aruba Bank Camacuri, lo ofrece displonibilidad di TUR Car y Motorcycle Dealers local, Aruba Bank su representantenan den Prestamo di Auto lo ta presenta cu on-the-spot approval, cuminsando for di 6’or di atardi pa 9’or di anochi.

Cumpra bo auto of motorcycle cu un prestamo di Aruba Bank, cu “0” downpayment y un termino di pago cu por bay te cu 7 aña dependiendo di e suma di e prestamo. Tur esaki combina cu un interes atractivo di solamente 5.00% – 5.25% (interes efectivo ta varia entre 5.12% – 5.37%). Durante e periodo august 21 – september 2, 2023, e cliente tin e opcion pa cumpra awor y cuminsa paga na maart 2024. Tin posibilidad tambe di ricibi descuento ariba seguro di auto, y hopi mas.

Ademas di e gran oferta aki, cliente cu nan prestamo a wordo aproba durante e periodo di campaña 21 augustus 2023 – 2 di september 2023, automaticamente ta participa pa GANA AWG 10.000,- of AWG 5.000,- di descuento ariba nan Prestamo di Auto.

Bishita www.arubabank.com/mega2023 pa tur informacion di e campaña di MEGA The Return. Sigui nos ariba nos Facebook page: https://www.facebook.com/Arubabank/ y Instagram @Aruba Bank N.V. pa keda bon informa di tur detayes di e MEGA evento – MEGA The Return.